В Казахстане выборы в мажилис состоятся 19 марта

Президент призвал всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Внеочередные выборы депутатов мажилиса назначены на 19 марта 2023 года, - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Внеочередные выборы депутатов мажилиса назначены на 19 марта 2023 года, сообщает Акорда.





В соответствии с Конституцией после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу", - сказал глава государства.





Он отметил, что депутаты мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан.





Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства напомнил, что прошлом году в своем сентябрьском послании открыто предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в первой половине этого года.





Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании", - заявил президент.





По его словам, проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.





Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.





По смешанной избирательной системе в соотношении 50 на 50 пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", - проинформировала Касым-Жомарт Токаев.





Также в рамках реализации конституционной реформы была значительно упрощена процедура регистрации политических партий.





В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий", - сообщил президент.





Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех".





По его словам, серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в мажилис.





Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков", - заявил глава государства.





Он отметил, в организации и проведении выборов большую роль играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведены на профессиональную основу.





Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели.





Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации. Уверен, эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества. Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Он подчеркнул, что эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы.





Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования. Выборы в мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана", - добавил глава государства.





Он призвал всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в мажилис и маслихаты.



