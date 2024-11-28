На чьей стороне правительство? - мажилисмен высказался о нестабильной валютной политике в Казахстане
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев раскритиковал валютную политику правительства Республики Казахстана на фоне ослабления курса тенге, передает корреспондент агентства.
Недавнее заявление ряда чиновников о том, что курс доллара к тенге - это "просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан. Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше, чем экспортеров, которым выгоден высокий курс на доллар США. Встает закономерный вопрос, на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - возмутился депутат.
Мажилисмен также прокомментировал изъятия средств из Национального фонда для покрытия бюджетного дефицита в 2024 году. По его словам, суммы достигли критической отметки.
В этом году доходная часть бюджета при плане 16,1 трлн тенге составляет 13,1 трлн тенге. В бюджет не поступили 3 триллиона тенге запланированных налоговых поступлений. Не является ли дефицит бюджета в размере трех триллионов тенге, вызванный некорректным планированием, свидетельством краха налоговой и бюджетной политики? Выходит, правительство заложило доходы, неподкрепленные реальными возможностями по поступлению налогов. Мы считаем, что это недостаточно ответственный и непрофессиональный подход со стороны экономического блока правительства", - заявил Елнур Бейсенбаев.
По его словам, в 2024 году из Нацфонда будет изъято 6,6 триллиона тенге, в 2025 году - еще 5,3 триллиона тенге, то есть 24 миллиарда долларов, а это более трети от всего объема Национального фонда. Как отметил депутат, это неизбежно приведет к истощению активов фонда.
За последние десять лет внешний долг страны увеличился на 16,5 млрд долларов, тогда как активы Нацфонда сократились на целые 17,5 млрд долларов, что наглядно показывает всю серьезность накопившихся экономических проблем. Из этого можно сделать вывод, что страна переживает глубокий бюджетный кризис, обусловленный чрезмерной зависимостью от средств Нацфонда", - дополнил мажилисмен.
Уже неделю курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 505 тенге за доллар.
Ранее сенаторы одобрили ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда. При этом Нацбанк заявил, что изъятия средств из Нацфонда превышают поступления. Баланс поступлений и изъятий остается отрицательным.