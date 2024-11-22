Ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда одобрили сенаторы

Средства направят в республиканский бюджет для выполнения государственных обязательств

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана одобрил закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", - Сенат Казахстана одобрил закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", сообщила пресс-служба верхней палаты.





Согласно закону, в 2025, 2026 и 2027 годах из Нацфонда в республиканский бюджет будут изымать по 2 трлн тенге ежегодно.





Также в законе установлен размер цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:





2025 год - 42,3 доллара США за баррель;

2026 год - 41 доллар США за баррель;

2027 год - 39,4 доллара США за баррель.





Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств", - уточнили в сенате.





Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда.





В начале ноября сообщалось, что государственный долг Казахстана вырос на 6,5%, до $63,7 млрд.



