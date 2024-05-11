На электростанциях Казахстана отремонтируют 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин

Фото: primeminister.kz

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал о запланированных работах на электростанциях в 2024 году.





На электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин", - сказал министр.





По его словам, ремонт уже начат на двух энергоблоках, 12 котлах и двух турбинах. Завершен ремонт на одном энергоблоке, одном котле и четырех турбинах.





По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км, а также 423 единиц высоковольтных подстанций.





Согласно поданным заявкам из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время, отметил глава Минэнерго.





Глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По каждому объекту поручаю Министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске, на МАЭКе и ГРЭС "Топар". Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры как в отношении собственников, так и акиматов", - сказал глава правительства Олжас Бектенов.





Он поручил утвердить до 15 мая все планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также своевременно обеспечить топливом все теплоисточники, активизировать работу по складированию запасов коммунально-бытового угля в тупиках в летнее время.





До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября необходимо обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону", - сказал Бектенов.





Дополнено 10.05.2024, 11.15





Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил пересмотреть подготовку кадров для систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба премьер-министра.





В частности, министерствам социального блока Олжас Бектенов поручил проработать вопрос обеспечения отрасли тепло- электроэнергетики кадрами, где имеется дефицит специалистов.





Подчеркивается, что для этого министерствам труда, науки и просвещения необходимо провести полный анализ текущей ситуации на рынке труда в данной сфере и при необходимости увеличить количество грантов на нужные специальности.