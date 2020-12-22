На фоне пандемии войска радиационной, химической и биозащиты получили новейшее оборудование

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - На вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Казахстана поступили новейшие расчетно-аналитические станции РАСТ-2KZ отечественного производства, не имеющие аналогов в Центрально-Азиатском регионе, передает Kazakhstan Today.

Расчетно-аналитическая станция РАСТ-2KZ осуществляет сбор, анализ и прогноз радиационной, химической и биологической обстановки. Станция может с помощью спутниковой связи в автоматическом режиме оперативно обрабатывать и передавать данные в центр", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Как отметили в ведомстве, главным вызовом для войск РХБЗ в 2020 году стала пандемия коронавируса. В сложный для страны период военнослужащие пришли на помощь гражданскому населению.

В борьбе с инфекцией были задействованы более 3 тыс. военнослужащих подразделений войск РХБЗ и свыше 95 единиц спецтехники. Обработанная площадь социально значимых объектов составила свыше 60 млн квадратных метров, дорог - более 4 тыс. километров.

Военнослужащие химической защиты являются специалистами двойного назначения. Это универсалы, которые могут решать задачи как в мирное, так и военное время. В условиях пандемии войска продемонстрировали профессионализм и высокое мастерство. Их вооружение позволяет проводить дезинфекцию местности и техники, а также различных зданий и сооружений.

Также в пресс-службе подчеркнули, что опыт борьбы с пандемией показал востребованность войск РХБЗ.

Сегодня в Вооруженных силах приняты меры по совершенствованию войск РХБЗ. В апреле 2020 года был создан департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, что позволило существенно повысить качество и оперативность управления войсками РХБЗ, усовершенствовать систему специальной подготовки.

Кроме того, для увеличения возможностей частей и подразделений войск химической защиты по обеспечению выполнения ими задач в мирное время пересмотрена их структура и состав. В состав региональных командований входят отдельные батальоны, которые выполняют специальные задачи. Также в соединениях и воинских частях имеются роты и взвода РХБЗ.

В ближайшей перспективе усилия будут направлены на дальнейшее развитие системы РХБ защиты и поддержание в готовности сил и средств к своевременному реагированию на возникающие угрозы. Продолжится оснащение Вооруженных сил современными средствами РХБ защиты и укомплектование профессиональными кадрами.

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