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На границе с Украиной простаивает 56 казахстанских фур

04.03.2022, 09:58 15871
На границе с Украиной простаивает 56 казахстанских фур
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Состоялся телефонный разговор между вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бериком Камалиевым и министром инфраструктуры и строительства Республики Польша Анджеем Адамчиком. Стороны обсудили ситуацию, возникшую в сфере грузовых перевозок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вице-министр выразил обеспокоенность касательно простаивающих на границах Украины с Беларусью, Россией и другими странами 56 грузовых автомобильных фур и сообщил, что некоторые водители транспортных средств держат курс на территорию Польши. В этой связи вице-министр попросил министра Польши посодействовать в беспрепятственном прохождении транспортных средств через территорию Польши для дальнейшего следования по маршруту и последующего возвращения в Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.

 
В свою очередь, министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик согласился рассмотреть возможность беспрепятственного пропуска автотранспортных средств и попросил направить более подробную информацию.
 
 

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В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу

04.03.2022, 20:10 8451
В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - 4 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте - июле и сентябре - декабре 2022 года", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 
В первую очередь комплектуются подразделения КНБ, Службы государственной охраны, затем - воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.
 
Оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис единого контакт-центра 1414, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.
 
В ведомстве отметили, что с 1 марта 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал электронного правительства.
 
В каждом департаменте по делам обороны функционируют проектные офисы "Карулы Куштер - адалдык аланы", где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию. Интересующие вопросы можно также отправить на блог министра обороны, официальные аккаунты Министерства обороны в социальных сетях и электронную почту местных органов военного управления.
 

Президент провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

04.03.2022, 20:01 9111
Президент провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА -В ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности борьбы с организованной преступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства. 
 
По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
 

Назначен аким Талдыкоргана

04.03.2022, 18:31 10761
Назначен аким Талдыкоргана
Фото: facebook/Асет Масабаев
ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАРТА - Акимом Талдыкоргана назначен 37-летний Асет Масабаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Асет Масабаев - выпускник Алматинского института энергетики и связи, сообщает пресс-служба акимата региона. 
 
Работал замакима Жетысуского, Медеуского районов; главным инспектором акима Алматы; руководителем управления природных ресурсов и природопользования Алматы.
 
С сентября 2020 года занимал пост акима Медеуского района Алматы.
 

Учение Военно-морских сил Казахстана проходит на Каспии

04.03.2022, 16:25 14606
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывают действия по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что учения проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии. Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.
 

В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря", - уточнили в ведомстве.

 
Особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника.

 

Токаев принял председателя правления холдинга "Байтерек"

04.03.2022, 16:11 15081
Токаев принял председателя правления холдинга "Байтерек"
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления холдинга "Байтерек" Каната Шарлапаева, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства был проинформирован о деятельности холдинга за 2021 год и планах на предстоящий период. В 2021 году 37 крупных проектов получили поддержку на сумму 533,2 млрд тенге, еще 7 проектов введены в эксплуатацию. 57,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму 2,2 трлн тенге. 236,8 млрд тенге направлено на поддержку отечественных экспортеров.
 
Согласно представленным президенту данным в рамках развития агропромышленного комплекса выдано свыше 26 тысяч займов на общую сумму 464,2 млрд тенге.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в 2021 году порядка 130 тысяч семей приобрели жилье или улучшили свои жилищные условия. Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года 458 тысяч вкладчиков воспользовались единовременными пенсионными выплатами на сумму более 1,97 трлн тенге.
 
Канат Шарлапаев подробно рассказал о реализации поручений главы государства по реформированию АО "Банк развития Казахстана" и изменению в составе его менеджмента.
 
Помимо этого Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о планах холдинга на текущий год по развитию микро- и малого предпринимательства, внедрению механизма субсидирования части арендной платы для социально уязвимых слоев населения. В ходе встречи также обсуждались меры по расширению государственной поддержки для создания рабочих мест.
 

В управделами президента назвали причину сноса резиденции в Алматы

04.03.2022, 15:58 15486
В управделами президента назвали причину сноса резиденции в Алматы
Фото: udp-rk.kz
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - О причинах сноса бывшей резиденции главы государства в Алматы рассказали в управлении делами президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сообщаем, что к настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР), которые установили, что здание резиденции "ограниченно пригодно к эксплуатации", - сообщает управление.

 
По его данным, из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари. 
 

Более того, на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам. Потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления", - подчеркнули в ведомстве. 

 
По-мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными. 
 
В управлении отметили, что снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством Республики Казахстан в отношении объектов такого статуса. 

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести резиденцию в Алматы и на ее месте построить сквер для горожан. 
 

В Казахстане за 2 месяца 240 чиновников изобличены в коррупции

04.03.2022, 15:42 16176
В Казахстане за 2 месяца 240 чиновников изобличены в коррупции
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В Казахстане за 2 месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней, сообщил сегодня в своем докладе президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди них 1 вице-министр, 1 аким города, 11 руководителей областных управлений. В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 5,4 млрд тенге", - рассказал Бектенов. 


Он также доложил президенту о реализации его поручений по обеспечению «чистоты» Антикоррупционной службы и о реализации концепции антикоррупционной политики, сообщает Акорда.  

По словам Бектенова, в феврале мажилис парламента в первом чтении одобрил законопроект об ответственности за необоснованное обогащение. Особое внимание уделено работе комплаенс-служб в квазигоссекторе и совершенствованию института персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается пакет законодательных мер, предусматривающих развитие финансового расследования по принципу follow the money, введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки и усиление ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.

По итогам встречи глава государства дал Олжасу Бектенову ряд поручений, направленных на эффективную реализацию концепции антикоррупционной политики и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.
 

В Алматы предлагают реорганизовать несколько управлений горакимата

04.03.2022, 13:34 18861
В Алматы предлагают реорганизовать несколько управлений горакимата
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - В Алматы предлагается реорганизовать несколько управлений городского акимата. Об этом заявил в своем выступлении руководитель аппарата акима Асат Нурпеисов на сессии маслихата по вопросу "Об утверждении схемы управления городом Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путем выделения из него управления трудовой инспекции", - сообщил Нурпеисов. 

 
Он также предлагает переименовать управление креативных индустрий в управление молодежной политики с передачей ему вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций.
 
Предложенный Нурпеисовым проект также предполагает переименование: 
 
  • управления энергоэффективности и инфраструктурного развития - в управление энергетики и водоснабжения;
  • управления жилищной политики - в управление развития коммунальной инфраструктуры;
  • управления зеленой экономики - в управление экологии и окружающей среды;
  • управления комфортной городской среды - в управление строительства; 
  • управления общественного здоровья - в управление общественного здравоохранения.
 

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