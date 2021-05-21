На Каспии проходит совместное учение военных моряков Казахстана и России

АКТАУ. 20 МАЯ - В Каспийском море проходит совместное учение Военно-морских сил Республики Казахстан и Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От Вооруженных сил Казахстана участвуют оперативная группа управления главнокомандующего Военно-морскими силами, подразделение военно-морской базы, экипажи ракетно-артиллерийских кораблей "Орал" и "Мангистау", гидрографического судна "Жайык". Кроме того, задействованы самолеты фронтовой и вертолеты армейской авиации, сообщили в Министерстве обороны РК.

Руководит совместным учением главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов.

В ходе учения военным морякам двух стран предстоит выполнить учебно-боевые задачи на морских полигонах Каспийского моря, расположенных в акваториях Казахстана и России.

Тема учения - защита объектов экономической деятельности в северной части Каспийского моря.

В частности, будут отработаны задачи по охране и обороне объектов экономической деятельности, изучены новые формы и способы ведения боевых действий. Экипажи кораблей выполнят комплекс мероприятий по отражению нападения условного воздушного противника, артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработают задачи по оказанию помощи условно терпящему бедствие кораблю.

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