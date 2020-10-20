На казахстанских полигонах проведут очистку от фрагментов боеприпасов

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны прошло аппаратное совещание, в ходе которого были подведены итоги проверки войск и отданы указания по подготовке к новому учебному году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, было принято решение в течение месяца организовать мероприятия по подготовке к новому учебному году, который традиционно начнется с декабря.

Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев акцентировал внимание на полигонах и учебных полях, где необходимо провести сплошную очистку от фрагментов боеприпасов, оставшихся после практических стрельб. К этому будут привлечены штатные инженерно-саперные подразделения со специальной техникой.

Кроме того, поставлены задачи по проведению регламентного обслуживания учебно-боевой техники, которая привлекалась для стрельб и вождения. К новому учебному году она должна быть готова для проведения занятий с личным составом.

Подготовительные учебно-методические сборы министр обороны поручил провести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, преимущественно на открытом воздухе, не допуская скопления людей в закрытых помещениях.

Главному военно-медицинскому управлению даны указания по скорейшему введению в строй в Нур-Султане второй в Вооруженных силах ПЦР-лаборатории. Это позволит шире охватить личный состав обследованием на предмет коронавирусной инфекции, своевременно принимать меры лечебного и профилактического характера. Первая лаборатория функционирует в Алматы с мая этого года.

В воинских частях организована совместная с Министерством по чрезвычайным ситуациям проверка соблюдения правил противопожарной безопасности. Ей подвергаются в первую очередь наиболее важные объекты: склады, арсеналы, пункты заправки техники.

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