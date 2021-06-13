На казахстанско-китайской границе временно закроют два пункта пропуска

АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - На казахстанско-китайской границе 14 июня будут временно закрыты автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы" и "Достык", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с празднованием китайской стороной праздника "Дуань-У" (праздник драконьих лодок) на основании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы" и "Достык" 14 июня 2021 года не будут функционировать", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь" и 3 автомобильных - "Нур Жолы", "Достык", "Бахты", через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.

Дуань У - традиционный китайский праздник календарного цикла, приходящийся на начало лета. Его название переводится как праздник драконьих лодок. В этот день гребцы состязаются в гребле на "драконьих лодках" - огромных каноэ с головой дракона.

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