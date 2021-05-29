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На казахстанско-российской границе пограничники изъяли особо крупную партию героина

28.05.2021 12367
На казахстанско-российской границе пограничники изъяли особо крупную партию героина
Фото: КНБ РК
УРАЛЬСК. 28 МАЯ - На казахстанско-российской границе пограничники изъяли особо крупную партию героина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области с использованием служебной собаки по кличке Леди в автомашине Renault Magnum под управлением гражданина КР выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 килограммов 493 грамма 52 миллиграмма. Задержанный и изъятое вещество переданы в ДКНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

 
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 килограммов 341 грамм 77 миллиграммов и гашишем весом 96 килограммов 151 грамм 75 миллиграммов.
 
Напомним, в декабре прошлого года при помощи служебной собаки по кличке Джек на казахстанско-кыргызской границе была обнаружена крупная партия героина общим весом более 60 килограммов.
 

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