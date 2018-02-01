На казахстанской железной дороге внедрили "электронные" маршруты

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - "Электронные" маршруты машинистов внедрены во всех эксплуатационных локомотивных депо АО "КТЖ-Грузовые перевозки", передает.

Как отметили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы", это повышает эффективность перевозочного процесса. "Электронный" маршрут как основной документ контроля и учета работы локомотивной бригады минимизирует человеческий фактор, обеспечивает достоверность и оперативность данных.

Кроме того, безбумажная технология позволяет вести точный учет топливно-энергетических ресурсов, расходуемых на тягу поездов.

"Локомотивный парк АО "КТЖ-Грузовые перевозки" полностью оснащен оборудованием автоматизированной системе управления "Энергодиспетчерская тяги" (АСУ ЭДТ). Это позволяет в автоматизированном режиме вести электронные маршруты машиниста на уровне локомотива", - сообщил директор департамента топливно-энергетических ресурсов АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Егор Лесных.

По его словам, апробация данной системы проходила в АО "НК "КТЖ" в течение трех последних лет. В прошлом году сформировано более миллиона "электронных" маршрутов.

"В кабине каждого локомотива установлены высокоточные контрольно-измерительные приборы. Перед поездкой локомотивным бригадам депо выдается флеш-карта, которая идентифицирует машиниста на локомотиве и служит накопителем, на который ведется запись информации всего маршрута по данным приборам системы АСУ ЭДТ", - отметили в пресс-службе.

Е. Лесных пояснил, что до внедрения этой системы машинист после поездки заполнял специальный бланк о своем маршруте. В нем отражалось время явки, путь следования, остановки на станциях и другие сведения. Сейчас при явке на работу нарядчик или дежурный по депо в системе АСУ ЭДТ заводит "электронный" маршрут. Регистрируется явка на работу, отмечается прохождение медосмотра, инструктажа. В рейсе же электронный маршрут заполняется автоматически по данным информационных систем.

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