На казахстанско-туркменской границе открылась современная погранзастава "Болашак"

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане торжественно открылась погранзастава "Болашак" на казахстанско-туркменской границе. В праздничной церемонии открытия приняли участие командование Регионального управления Береговой охраны, аким Мангистауской области, ветераны Пограничной службы КНБ РК и жители одноименного поселка, передает Kazakhstan Today.

Гости мероприятия отметили, что современные вызовы и угрозы требуют от пограничников Казахстана соответствующей подготовки и материально-технического оснащения. Они выразили уверенность, что граница РК на этом участке будет на замке, проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Сегодня погранзастава - это высокотехнологичный комплекс, включающий современную систему жизнеобеспечения, новейшие образцы сигнализационных комплексов, средств визуального наблюдения, автомобильной и иной техники. Комплекс включает в себя современные объекты инфраструктуры - административное здание заставы, дома офицерского состава, современную уютную казарму для солдат-срочников, столовую, спортивный комплекс, детские площадки и так далее. До появления этого военного комплекса пограничникам приходилось охранять вверенный рубеж Государственной границы в модулях передвижного типа.

В ведомстве отметили, что этот участок границы является транзитным и выразили уверенность, что улучшение жилищных условий значительно повысит качество охраны границы на данном направлении.

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