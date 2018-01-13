Астана. 12 января. Kazakhstan Today - На коммунальном рынке "Шапагат" в Астане началась реализация картофеля из стабфонда, передает Kazakhstan Today.

"В рамках программы по формированию и использованию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров АО "НК "СПК "Astana" во исполнение решения акима Астаны №102-2 начала реализацию картофеля. Установленная розничная цена составляет не более 120 тенге за килограмм. На сегодняшний день продукция реализуется на коммунальном рынке "Шапагат", расположенном по проспекту Богенбай батыра, 69, по цене 115 тенге за килограмм. Качество продукции отвечает самым высоким требованиям, сорт "Гала". Закупленного объема, по нашим прогнозам, хватит до апреля текущего года", - сообщил директор Департамента по реализации государственных программ АО "НК "СПК "Astana" Ауез Карабалаев.

В пресс-службе нацкомпании напомнили, что осенью прошлого года наблюдался увеличенный спрос со стороны сопредельных государств на плодовоовощную продукцию, в том числе и на картофель. Вследствие этого на рынке Астаны и в целом во всех регионах наблюдался резкий рост цен, при этом тенденция ежедневно менялась в сторону удорожания. Также на насыщенность рынка повлияло недостаточное количество современных овощехранилищ в регионах и сезонное удорожание цен на ГСМ в период сбора урожая.

ТОО "КР "Шапагат" является единственным коммунальным рынком города Астаны и дочерней организацией АО "НК "СПК "Astana". Коммунальный рынок предоставляет в аренду торговые площади физическим и юридическим лицам, а также занимается организацией и проведением ярмарок для сельхозтоваропроизводителей.

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