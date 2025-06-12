На магистральном канале в Жамбылской области автоматизировали учет воды

Без устранения системных дисбалансов в управлении и закупках фонд будет продолжать оставаться тормозом, а не драйвером экономического развития, заявил Адиль Жубанов

Фото: Самрук-Казына

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Адиль Жубанов потребовал провести всесторонний внешний аудит эффективности деятельности фонда "Самрук-Казына" и его дочерних структур с привлечением независимых национальных и международных экспертов.





Он напомнил, что фонд был создан в 2008 году в качестве стратегического института антикризисной политики, драйвера долгосрочного экономического роста по аналогии с успешными зарубежными суверенными фондами. Однако в последнее время подразделения фонда все чаще вмешиваются в рыночную экономику, что обусловлено их преимущественным положением.





По данным базы госзакупок, в 2024 году более 60% всех закупок в группе компании "Самрук-Казына" были осуществлены из одного источника. Аналогичная ситуация наблюдается в дочерних структурах, таких как акционерное общество "Байтерек", где данные показатели составляют около 50%. Такие действия не соответствуют принципам рыночной экономики и создают потенциальные коррупционные риски, тем самым способствуют возникновению монополии", - заявил Жубанов.





Он добавил, что попытка адаптации модели Temasek Holdings к казахстанским реалиям оказалась безуспешной, в отличие от Сингапура, где действуют жесткие механизмы институционального контроля и отмечается низкий уровень коррупции. В индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024 год Сингапур занимает третье место, а Казахстан 90-е из 180 стран.





Как мы видим, базовые условия, в которых функционирует "Самрук-Казына", радикально отличаются от условий в странах эталона. Более того, высокая концентрация активов в рамках одного фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводит к системной неэффективности и стагнации управления. Анализы рентабельности ключевых активов фонда, таких как "КазМунайГаз", "Қазақстан темiр жолы", АО "KEGOC", говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки", - подчеркнул мажилисмен.





При отсутствии прозрачных стратегий трансформации, без устранения системных дисбалансов в управлении и закупках фонд будет продолжать оставаться тормозом, а не драйвером экономического развития, считает депутат.





Жубанов предложил провести полную институциональную перезагрузку "Самрук-Казына" для превращения фонда в платформу развития конкурентной экономики, а не в центр квазигосударственного влияния.





Также депутат считает, что необходимо в кратчайшие сроки принять следующие меры:





Провести аудит, который охватит инвестиционную политику, корпоративное управление, закупки и использование государственных ресурсов.





По итогам аудита представить нам право на производство фондов. Полноценный отчет с конкретными рекомендациями по устранению системных недостатков", - заявил Жубанов.





Осуществить поэтапную передачу профильных активов фонда в конкурентную среду в таких секторах, как логистика, строительство, телекоммуникация, недропользование, обрабатывающая промышленность и другие.





За государством следует сохранить контроль над стратегически важными активами, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, оборону, ядерную и водную безопасность, обеспечив при этом прозрачный доступ и справедливость и активную конкуренцию для частного сектора", - уточнил Жубанов.





В кратчайшие сроки разработать и утвердить механизм трансформации фонда, предусматривающий вывод всех непрофильных активов и их передачу на рыночные условия.





Поэтапные отказы от закупок из одного источника и внедрение электронной прозрачной тендерной системы с общественным контролем, обновление составов совета директоров с привлечением независимых профессионалов международного уровня. Четвертое. Рассмотреть целесообразность сохранения фонда в его текущем формате. В случае невозможности или затягивания реформ инициировать поэтапную трансформацию фонда как централизованного холдинга с передачей активов под прямое управление профильных министерств для повышения эффективности и подотчетности, а также снижения избыточного давления на рыночную среду", - считает депутат.





Он добавил, что поддержание национальной экономики посредством искусственных квазигосударственных механизмов и ограниченного доступа к государственным ресурсам снижает инвестиционную привлекательность Казахстана, а также усиливает социальное недоверие к институтам фонда.





В ответ на критику председатель правления фонда Нурлан Жакупов заявил, что в "Самрук-Казына" проходит аудит, итоги которого будут известны в конце июня.