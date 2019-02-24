На модернизацию двух оборонных предприятий Северного Казахстана направят 6,6 млрд тенге

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - На модернизацию двух оборонных предприятий Северного Казахстана в ближайшие два года направят 6,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Заместитель премьер-министра - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в рамках рабочей поездки в Петропавловск посетил ведущие предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - завод имени С. Кирова (ЗиК), Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) и АО "ЗИКСТО", сообщила пресс-служба МОАП РК.

На объектах Жумагалиев ознакомился с производственной деятельностью предприятий и линейкой выпускаемой продукции. Руководители АО "ЗиК" и ПЗТМ проинформировали министра о ходе технологической модернизации, по результатам которой ими будет освоен выпуск новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на внутренний и внешний рынки.

В свою очередь, вице-премьер отметил, что в ближайшие два года в технологическую модернизацию этих заводов будет вложено 6,6 млрд тенге.

Государство выделяет большие средства на модернизацию заводов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Благодаря этому будет дополнительно создано 150 новых рабочих мест, что очень важно для социально-экономического развития региона. В свою очередь, мы будем ждать от вас качественной, конкурентоспособной продукции", - сказал Жумагалиев

Он поручил предприятиям уже сейчас начинать продумывать экспортные направления для реализации продукции и получения гарантированных долгосрочных заказов.

В ходе рабочей поездки вице-премьер также побывал на АО "ЗИКСТО", где осмотрел производственные цеха и продукцию предприятия. По итогам посещения заводов Жумагалиев дал ряд поручений по развитию предприятий ОПК.

АО "Завод имени С.М. Кирова" построен в 1928 году. Завод выпускает средства автоматики для нефтегазовой отрасли и железнодорожного транспорта, освоено серийное производство комплексных, локомотивных устройств безопасности и радиостанций.

АО "ЗИКСТО" образовано в 1993 году. Завод выпускает вагоны (полувагоны, зерновозы, платформы), осуществляет капитальный ремонт с продлением срока службы полувагонов, вагонов, изготовление и ремонт колесной пары со сменой элементов, специальной продукции.

АО "ПЗТМ" создано в 1993 году. Завод выпускает машины и оборудование специального назначения.

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