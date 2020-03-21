На обеспечение продовольственной безопасности и пополнения стабфондов будет выделено более 32 млрд тенге

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - На обеспечение продовольственной безопасности и пополнения стабилизационных фондов будет выделено более 32 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Хочу заверить, что будет осуществлена бесперебойная поставка товаров и продуктов первой необходимости. В стране продуктовых запасов, лекарственных средств имеется в достаточном количестве. Правительством акиматам регионов будет выделено более 32 млрд тенге. Из них из республиканского бюджета - 14,8 млрд тенге, остальное - регионами по обеспечению продовольственной безопасности и пополнению стабилизационных фондов", - сообщил на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он отметил, что будет проводиться жесткий мониторинг за изменением цен.

Хотел бы обратиться к субъектам бизнеса, что мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению. Соответствующими госорганами будет проводиться жесткий мониторинг изменения цен. А при выявлении фактов спекуляции будут приниматься жесткие санкции", - пообещал он.

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