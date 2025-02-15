На Петропавловской ТЭЦ-2 завершили строительство дымовой трубы

В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №№ 1, 9 и турбин №№ 3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин

Фото: primeminister.kz

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Петропавловск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Петропавловской ТЭЦ-2 проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. В частности, завершено строительство дымовой трубы. Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора Северо-Казахстанской области. Об этом - На Петропавловской ТЭЦ-2 проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. В частности, завершено строительство дымовой трубы. Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Генеральный директор АО "СевКазЭнерго" доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%. В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №№ 1, 9 и турбин №№ 3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.





Кроме того, завершено строительство дымовой трубы № 1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец текущего года. Параллельно с этим продолжаются восстановительные работы трех котлов №№ 3, 6, 11 и одной турбины № 7.





Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута. Поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.





Как отметили в пресс-службе, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Министерство энергетики РК планирует вывести объект из так называемой "красной зоны" риска в "желтую" уже в этом году.





На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует 490 котельных, которые снабжают теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.





За прошедший год модернизированы 55 тепловых источников в стране. Правительством в данном направлении реализуется нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. По итогам работы прогнозируется снижение уровня износа инженерных сетей до 40% и увеличение мощности генерации электроэнергии на 7,3 ГВт. Наряду с этим проекты предусматривают создание 3,5 тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр.





Как сообщалось ранее, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.





В январе текущего года на ТЭЦ-2 Петропавловска произошла авария



