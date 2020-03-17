На поддержку отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено 300 млрд тенге

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - На поддержку отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы", - заявил Токаев.

Он отметил, что международные резервы РК достигли около 90 млрд долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства.

Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге. Нельзя допустить снижение уровня кредитования бизнеса", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы "Экономика простых вещей".

На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль", - подчеркнул Токаев.

Напомним, с сегодняшнего дня в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан на всей территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение. Оно вводится на период с 08.00 16 марта 2020 года на срок до 07.00 15 апреля 2020 года.

Президент создал на период чрезвычайного положения государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую вошли премьер-министр, руководители ряда высших государственных органов.

Согласно указу, на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничивается функционирование крупных объектов торговли;

3) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) будет введен карантин, осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны РК и органов внутренних дел;

5) устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;





6) ограничивается въезд на территорию РК, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

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