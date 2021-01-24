На полигоне "Илийский" в Алматинской области проходят боевые стрельбы

Талдыкорган. 23 января. Kazakhstan Today - Министр обороны Нурлан Ермекбаев посетил Алматинскую область, где на полигоне "Илийский" проходят боевые стрельбы, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, на тренировках применяется новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Министр обороны заслушал командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова, который доложил, что в процессе боевых стрельб используется маскировка, применяются дымовые завесы, ведется наблюдение за ударными дронами.

Эти приемы разработаны в Десантно-штурмовых войсках после тщательного анализа вооруженных конфликтов последних лет. Они позволят не только существенно повысить боеготовность войск, но и избежать больших потерь среди личного состава.

Также во время поездки Нурлан Ермекбаев провел Урок мужества и патриотизма в специализированном лицее "Арыстан". Он рассказал о значении выбора профессии военного, о стратегических направлениях развития Вооруженных сил Казахстана, современных видах вооружения и военной техники.

В ходе посещения Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи министр обороны заслушал начальника института генерал-майора Аскара Мустабекова о текущем положении дел, организации учебного процесса в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, состоянии учебно-материальной базы, реализации учебных программ. Министр осмотрел тренажерные комплексы, образцы учебной техники и вооружения, оборудование кабинетов, кафедр и лабораторий.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования содержания учебного процесса, повышения качества подготовки военных кадров.

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