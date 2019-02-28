На повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев будут выделены средства из Нацфонда - Президент РК

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - На повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев будут выделены средства из Нацфонда, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев на проходящем в Астане съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

В текущем году на социальную сферу направляется более 45% от всех расходов республиканского бюджета... Я принял решение о выделении средств из Нацфонда на повышение качества жизни и благосостояния граждан", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что выделяемые средства должны дойти до адресатов, и поручил правительству и местным исполнительным органам правильно их администрировать.

Вместе с тем президент РК указал, что социальная политика должна быть сбалансированной и не должна порождать иждивенческих настроений.

Главная задача государства - обеспечить людей работой, чтобы они зарабатывали на жизнь. Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и носить строго адресный характер. Я лично буду контролировать", - резюмировал глава государства.

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