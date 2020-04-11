На призыв военнообязанных на спецсборы обратилось более 2 тыс. добровольцев

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Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan - Для призыва в добровольном порядке в местные органы военного управления обратилось 2372 молодых человека, передает Kazakhstan Today.

Средний возраст призванных военнообязанных составляет 27,5 лет.

34% призванных военнообязанных трудоустроено, со средней заработной платой 82 тысячи тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

На сегодняшний день уже сформированы подразделения территориальных войск в городах Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Продолжается призыв военнообязанных в Актюбинской и Атырауской областях.

13 апреля начнется в Шымкенте и Карагандинской области, 14 апреля - в Северо-Казахстанской области, 15 апреля - в Жамбылской области, 17 апреля - в Туркестанской области.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях вопрос о проведении специальных сборов остается открытым", - проинформировал заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Серик Бурамбаев.

По его словам, территориальные войска - это подразделения территориальной обороны, которые входят в состав вооруженных сил, но предназначены для выполнения соответствующих задач в пределах конкретного региона, а воинские части ВС, дислоцирующиеся в регионах, в особый период будут выполнять задачи по своему прямому предназначению.

При этом акимы на своих территориях должны будут сами обеспечивать безопасность и охрану ряда стратегических объектов, общественный порядок, проводить мероприятия гражданской обороны и защиты, противодиверсионные мероприятия и другое.

Поэтому в мирное время проводятся сборы, учения, тренировки, в ходе которых военнообязанные приобретают необходимые знания и навыки, что в конечном итоге повышает боевую готовность в целом", - отметил Бурамбаев.

Он также уточнил, что в кратчайшие сроки удалось призвать на специальные сборы - 473 военнообязанных, из них 71 офицер и 402 сержанта и солдата запаса.

Для оперативного разъяснения населению условий призыва на специальные сборы в Министерстве обороны и в департаментах по делам обороны с 4 апреля в круглосуточном режиме функционируют 18 call-центров, на телефоны которых поступило более тысячи обращений.

Сформированные подразделения территориальной обороны акиматы обязаны обеспечить обмундированием, средствами индивидуальной защиты, питанием, а также в случае необходимости, местами для проживания, исходя из условий выполнения задач, связанных с выездом по региону", - подчеркнул замначальника генштаба ВС РК.

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