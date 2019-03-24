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На проспекте Кабанбай батыра в Астане частично ограничат движение из-за проведения футбольного матча

23.03.2019, 09:54 10450
Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - На проспекте Кабанбай батыра в Астане частично ограничат движение из-за проведения футбольного матча, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках отборочного матча чемпионата Европы-2020, 24 марта 2019 года в 20.00 на стадионе "Астана-Арена" состоится матч между национальными сборными Казахстана и России, в связи с чем с 19.00 будет частично ограничено движение по участкам проспекта Кабанбай батыра от улицы Керей Жанибек хандары до проспекта Улы дала. При организации и обеспечении безопасности дорожного движения приоритет будет отдан общественному транспорту", - сообщили в управлении административной полиции департамента полиции Астаны.

 
Для удобства зрителей с 18.00 до 19.00 сбор и доставка болельщиков футбольного матча будут производиться с трех пунктов специальными рейсовыми автобусами (шаттлами): парковка СК "Казахстан" (по улице Кажымукана Мунайтпасова); парковка мечети "Нур Астана" (с восточной стороны); парковка столичного цирка (со стороны Коргалжынского шоссе).
 
Для обратного вывоза зрителей автобусы, прибывшие из трех точек, будут поданы на остановку "Стадион "Астана-Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра. 
 
В департаменте полиции порекомендовали водителям быть предельно внимательными и отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Планирующим совершить поездки в район международного аэропорта Астаны и близлежащих поселков предложили заранее выбирать альтернативные маршруты.
 

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