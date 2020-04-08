На развитие ирригационной инфраструктуры в Казахстане предусмотрено 274 млрд тенге

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - На реализацию проектов развития и модернизации ирригационной инфраструктуры в Казахстане предусмотрено 274 млрд тенге. Об этом было сказано на селекторном заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

Реализация проектов развития и модернизации ирригационной инфраструктуры в 2020-2021 годах позволит дополнительно ввести орошение почти на 500 тыс. гектаров земель в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областях. На это предусмотрено около 274 млрд тенге. Будет создано 88 тыс. рабочих мест, которые включают 11 тыс. на период строительства и ремонтных работ и 77 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Объем валовой продукции сельского хозяйства на вводимых в оборот землях составит 165 млрд тенге в год и окажет мультипликативный эффект в сферах торговли, переработки продукции, животноводства.

В своем Послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость поэтапного увеличения до 2030 года площади орошаемых земель с 1,5 до 3 млн гектаров", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

В 2020-2021 годах в Казахстане будет реконструировано 6785 километров каналов, 4 водохранилища, 4 гидроузла, 239 скважин вертикального дренажа и порядка 23 тыс. прочих водохозяйственных сооружений.

Принимаемые меры позволят к 2024 году произвести стопроцентное импортозамещение по плодоовощной продукции", - отметил Мамин.

Глава правительства поручил министерствам экологии, сельского хозяйства и акиматам регионов ускорить начало реализации проектов развития и модернизации ирригационной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащий контроль за эффективным освоением финансовых средств. При этом особый акцент был сделан на необходимости сохранения и создания новых рабочих мест.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов провести работу по максимальному и безусловному освоению вводимых орошаемых земель. Регионам следует принять все меры по своевременному выделению земельных участков и подведению необходимой инфраструктуры до фермерских угодий", - заключил глава правительства.

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