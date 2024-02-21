На реализацию нацпроекта "Комфортная школа" из бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге

Фото: primeminister.kz

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На реализацию национального проекта "Комфортная школа" из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге. Проект нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания правительства.





На реализацию нацпроекта из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге (2023 год - 500 млрд тенге, 2024 год - 976,3 млрд тенге, 2025 год - 909,4 млрд тенге). Для проектирования и строительства школ в "Самрук-Казына Констракшн" направлено соответствующее финансирование", - сказал министр.





По его словам, в 2024-2025 годах планируется ввести 369 школ на 740 тысяч ученических мест, из них в этом году - 217 школ (в 2025 году - 152). Строительство школ осуществляется по единому стандарту. При этом 163 школы (44%) будут построены в сельской местности.





Министерством просвещения установлены новые требования при строительстве школ, включающие в себя:





для учащихся начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами, спортзалами;

повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств (цифровое видеонаблюдение с выходом в ЦОУ, тревожная кнопка и звуковое оповещение, автоматическая блокировка дверей и блоков), обеспечение лицензированной охраной, усиление квалификационных требований к сотрудникам охраны;

для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды;

создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями;

разработаны типовые задания на проектирование по 7 проектным мощностям школ;

утвержден перечень технологического оборудования и мебели, отвечающий современным требованиям эргономики, а также потребностям обучающихся и педагогов при организации образовательного процесса;

с учетом предложений НПП "Атамекен", представителей отраслевых ассоциаций приняты дополнительные меры по поддержке отечественных производителей.





Предусмотрен закуп мебельной продукции исключительно среди отечественных производителей, находящихся в реестре "Самрук-Қазына" и "Атамекен". Включены обязательные требования по применению строительных материалов отечественного производства, в том числе использование в наружных фасадах продукции местного производства", - подчеркнул министр.





Он отметил, что строительство комфортных школ осуществляется посредством трех механизмов: целевое строительство школ через "Самрук-Казына Констракшн" (359 школ); выкуп акиматами у частных инвесторов готовых зданий в виде товара - 9 школ (Алматы - 8, Астана - 1); строительство школ в рамках ГЧП (Алматы - 1);





Вместе с тем в целях привлечения частных инвестиции в реализацию нацпроекта министерством разработан четвертый механизм строительства школ. Данный механизм предусматривает создание консорциума, состоящего из двух участников, это частный инвестор и ведущие организации образования", - сказал Бейсембаев.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что комфортные школы должны быть действительно комфортными с достойным уровнем образования.





Они должны стать образцом безопасной и эргономичной образовательной среды. Все данные школы изначально должны быть оборудованы цифровыми камерами, сигнал от которых надо вывести в центры оперативного управления полиции. Там должен быть подведен высокоскоростной интернет, чтобы использовать новые методики обучения, в том числе интерактивные", - сказал премьер.





Он отметил, что строительство комфортных школ будет на жестком контроле правительства.