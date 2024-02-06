На ремонт инженерных сетей в Казахстане направят свыше 450 млрд тенге

Приказ вводится в действие с 13 февраля 2024 года

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Размер возмещения вреда за убитых животных изменили в Казахстане.





Соответствующий приказ министра экологии и природных ресурсов опубликован в банке нормативных правовых актов.





Размеры возмещения вреда исчисляются в месячных расчетных показателях (МРП) за каждую особь/за один килограмм/за гнездо.





Сколько придется заплатить за убитое животное:





Баран горный (аргали, архар, муфлон) - 1500 МРП (5 538 000 тенге)

Снежный барс - 2000 МРП (7 384 000 тенге)

Барсук 10 МРП (36 920 тенге)

Белка 5 МРП (18 460 тенге)

Речной бобр 15 МРП (55 380 тенге)

Красный волк - 600 МРП (2 215 200 тенге)

Среднеазиатская речная выдра - 400 МРП (1 476 800 тенге)

Гепард - 2000 МРП (7 384 000 тенге)

Кабан - 250 МРП (923 000 тенге)

Барханный кот - 200 МРП (738 400 тенге)

Лось - 500 МРП (1 846 000 тенге)

Тянь-шаньский бурый медведь - 700 МРП (2 584 400 тенге)

Туркестанская рысь - 200 МРП (738 400 тенге)

Беркут - 400 МРП (1 476 800 тенге)

Медоед - 600 МРП (2 215 200 тенге)

Тугайный благородный олень - 700 МРП (2 584 400 тенге)

Глухарь - 10 МРП (30 692 тенге)

Журавль - красавка - 100 МРП (369 200 тенге)

Орел степной - 20 МРП (73 840 тенге)





С полным списком можно ознакомиться здесь





1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.





За животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу РК, а также видам, на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях, взыскивается:





за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП (30 692 тенге);

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 граммов икры согласно перечню дериватов, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).





Приказ вводится в действие с 13 февраля 2024 года.