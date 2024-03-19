В Казахстане запустят новую льготную программу с выделением ипотечных займов на 300 млрд тенге

В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запустят новую льготную программу с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Национального - В Казахстане запустят новую льготную программу с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Национального курултая





Для обеспечения граждан жильем правительством планируется 4-кратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения. Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге", - сообщили в правительстве.





Также совместно с "Отбасы банком" будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей.





В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн квадратных метров жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн квадратных метров больше ранее запланированных годовых показателей.





Кроме того, по вопросу ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ президентом поручено отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций.





В части развития дорожной сети страны правительством помимо текущих работ дополнительно запланирован ремонт и строительство 2,5 тыс. км дорог. На эти цели будет направлено порядка 1 трлн тенге инвестиций. Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих мест.





В целях увеличения уровня газификации населенных пунктов поставлена задача модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей. Это обеспечит доступ более 300 тыс. граждан к голубому топливу. Правительством в текущем году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных. Таким образом, ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тыс. человек, то есть охват увеличен практически в 2 раза. На эти цели будет направлено 195 млрд тенге.





Премьер-министр поручил в срок до 1 апреля представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.





Наряду с этим на совещании были рассмотрены меры по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, транзитных коридоров, предпринимательства и IT-технологий.





В текущем году будет обеспечен ввод в эксплуатацию не менее 70 запланированных проектов. В целях развития обрабатывающей промышленности также будут разработаны дополнительные мероприятия по повышению загрузки отечественных предприятий в среднем до 65%.





Для развития транзитных коридоров и увеличения объемов грузоперевозок всеми видами транспорта будет продолжено строительство новых железнодорожных путей, логистических центров и складов. Планируется доведение объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом до 450 млн тонн, автомобильным транспортом - до 316 млн тонн, а также транзитных перевозок до 30 млн тонн, в том числе объема перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на уровне 4,2 млн тонн.





На развитие АПК будет дополнительно направлено 240 млрд тенге, субсидирование проектов МСБ - до 320 млрд тенге. В целях привлечения инвесторов территории 12 специальных экономических и индустриальных зон планируется обеспечить необходимой инфраструктурой. На эти цели будет направлено 160 млрд тенге. Также по механизму промышленной ипотеки ускорится строительство 8 новых малых промышленных зон на общую сумму 30 млрд тенге", - отметили в правительстве.





В сфере услуг информации и связи рост ожидается на уровне не менее 10% и будет обеспечен в том числе за счет увеличения экспорта IT-услуг до $600 млн.