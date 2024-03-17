Национальный курултай: что поручил правительству Токаев

По 29 из 32 поданных исков приняты решения о сносе построек

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Актау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему "Возвращение земель государству", сообщает - В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему "Возвращение земель государству", сообщает Lada.kz





В ходе совещания стало известно, что на сегодня по 29 из 32 поданных исков приняты решения о сносе построек.





В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда.





Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение конкретных мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.





Напомним, в ноябре 2023 года незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау. Трехэтажный дом возводили в жилом массиве "Приморский-1" без разрешительных документов.



