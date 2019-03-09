На рынках Алматы появились мобильные офисы ДГД

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по Алматы запустил "офисы на колесах" для удобства предпринимателей, работающих на городских рынках, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в ведомстве, с 1 октября 2018 года вступил в силу приказ Министра финансов РК от 16 августа 2018 года №758 "О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года №206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ-онлайн) при денежных расчетах".





В связи с этим с 1 января 2019 года лица, осуществляющие деятельность через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, будут обязаны применять ККМ-онлайн. Для внедрения ККМ-онлайн на рынках и торговых площадях разработан план совместных мероприятий, утвержденный акимом Алматы.





В рамках реализации плана были выделены два микроавтобуса марки IVECO, которые в настоящее время переоборудованы в "мобильные офисы на колесах". Данный офис будет перемещаться по мере необходимости по рынкам, расположенным на территории Жетысуского района и Алатауского района Алматы", - проинформировали в ДГД.





С 21 ноября 2018 года на рынке "Байсат" установлен мобильный центр - "офис на колесах", который позволяет оперативно и доступно оказывать госуслуги в местах скопления людей. Из всех услуг мобильного офиса наиболее популярной услугой является приобретение и регистрация кассовых аппаратов.





Кроме этого, пояснили в ведомстве, создание мобильных центров позволяет обеспечить оперативную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, прием налоговой отчетности в отчетные периоды в местах осуществления деятельности на рынках, ярмарках, и оказание других видов государственных услуг.





В мобильном офисе возможно совмещение функционала центра оказания услуг, терминала самообслуживания и функции приема платежей в кассовом узле банка.





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