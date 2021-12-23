На сегодня из 100 шагов Плана нации реализованы 76

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Подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева", сообщает пресс-служба главы правительства.
К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 76 шагов: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" - 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" - все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" - 31 из 50 шагов, "Идентичность и единство" - 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" - все 10 шагов.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реализации реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты", - сказал Мамин.
Премьер-министр поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики.
На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2022 год, предусматривающий реализацию в следующем году шагов Плана нации в сферах геологии и недропользования, медицины и фармацевтики, энергетики, цифровизации и другие.