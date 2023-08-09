На сегодняшний день нехватки воды в Астане не наблюдается - Касымбек

Рассказать друзьям

Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по исполнению поручений главы государства по дальнейшему развитию города Астаны рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.





Аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.





Он также проинформировал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал. Это позволит создать профицит тепловой энергии до 2026 года при сохранении существующих темпов строительства жилья.





В части водоснабжения ведутся работы по строительству второй нитки водовода протяженностью 44 км. Наряду с этим идет проработка комплекса сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширения насосной станции Тельмана, проектов нового водовода от канала имени К.Сатпаева и четвертой насосно-фильтровальной станции. Исполнение намеченных планов обеспечит необходимый задел до 2035 года. На сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается, сообщил аким.





Что касается развития транспортной инфраструктуры, в текущем году реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог, а также завершению моста Тәуелсіздік. В дальнейшем планируется начать строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік до выхода на проспект Кабанбай батыра, что позволит разгрузить основные артерии левого берега. Параллельно прорабатывается строительство двух мостов в районе Газмашаппаратуры (начало улицы Кенесары), которые позволят снять транспортную загруженность с проспекта Туран и улицы Айтматова.





Кроме того, аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов.





Премьер-министр подчеркнул, что решение вопросов развития столицы является одним из важнейших направлений работы правительства.





Нужно по всем пунктам, озвученным главой государства, продолжить реализацию необходимых мер. В частности, акимату столицы с учетом выделенного финансирования обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр также поручил при формировании и уточнении республиканского бюджета рассмотреть вопросы финансирования приоритетных проектов Астаны, а также до конца года разработать и внести в правительство комплексный план развития столичной агломерации.





Напомним, жители столицы несколько месяцев испытывали проблемы с водоснабжением. В начале июня жители жилого комплекса "Браво" в Астане вышли на улицу, протестуя против отключения воды. Они требовали подключить их жилье к благам цивилизации, потому что в Астане уже несколько дней стоит небывалая жара, а семьи не могут даже нормально искупать детей, потому что в последнюю неделю вода появляется в их кранах только ночью и всего на несколько часов.





6 июня вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Астане.



