На следующей неделе президент Казахстана встретится с президентом России

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazakhstan Today.

"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - сообщает Акорда.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

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