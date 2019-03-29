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На следующей неделе президент Казахстана встретится с президентом России

28.03.2019, 14:41 5563
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazakhstan Today.
 
"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - сообщает Акорда.
 
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов. 
 

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