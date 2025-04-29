На строительство систем водоснабжения в Акмолинской области направили более 1 млрд тенге из возвращенных активов

Фото: правительство РК

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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Принято решение о выделении из специального государственного фонда средств для обеспечения жителей городов Косшы и Макинска в Акмолинской области водоснабжением, - Принято решение о выделении из специального государственного фонда средств для обеспечения жителей городов Косшы и Макинска в Акмолинской области водоснабжением, сообщили в пресс-службе правительства.





В городе Косшы на завершение строительства водопроводной системы выделено 476,7 млн тенге. Реализация проекта позволит на 100% обеспечить население централизованным водоснабжением. На сегодня проложено порядка 50 км труб. В целом протяженность сетей составит 64,1 км. Объект планируется сдать до конца текущего года. Действующая инженерная сеть рассчитана на 30 тыс. жителей. В настоящее время в Косшы, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тыс. человек. К 2038 году, согласно генеральному плану города, число жителей может превысить 150 тыс.





В городе Макинске ведется реконструкция водопроводных сетей. Проект предусматривает прокладку 72,7 км сетей. На сегодня за счет ранее выделенных средств завершены работы по 45 км. Направленные из Спецгосфонда средства в размере 606,4 млн тенге позволят завершить проект и обеспечить всех жителей города, численность которого превышает 18 тыс. человек, централизованным водоснабжением.





На текущий момент из специального государственного фонда выделены средства для реализации около 280 проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, а также для обновления инженерных сетей и водных сооружений.