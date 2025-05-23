В Алматы пройдут антитеррористические учения

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства заслушал доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Ермек Сагимбаев сообщил, что по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.





Глава государства также был проинформирован о том, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц. Из незаконного оборота изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов.





Также глава КНБ доложил, что за отчетный период в стране ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки. Из незаконного оборота изъято более 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 7,5 тонны прекурсоров.





Пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов.





По информации КНБ, в рамках обеспечения экономической безопасности предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, 220 млрд тенге из которых возмещены в госбюджет.





В сфере охраны государственной границы пограничниками задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц. Пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге.





Также было доложено об отражении свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.





По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.