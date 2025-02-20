На территории шести крупнейших аэропортов Казахстана откроют СЭЗ

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство ведет работу по развитию авиационной отрасли, а также созданию на территории Казахстана международных аэрохабов, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





Мы принимаем решение по открытию специальных экономических зон на территории шести крупнейших аэропортов нашей страны", - сказал Олжас Бектенов.





Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, определены шесть аэропортов (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау). В рамках их модернизации предусмотрены пять ключевых мер, направленных на обновление инфраструктуры и упрощение логистических процессов. Для реализации этих проектов планируется привлечь $2,1 млрд частных инвестиций.





Премьер-министр отметил, что они должны стать конкурентоспособными на международной арене. Основной акцент будет сделан на развитие инфраструктуры и условий для грузоперевозчиков.





Следующий этап - это развитие мультимодальности данных аэропортов по всем международным стандартам, где доставка грузов осуществляется разными видами транспорта. Данная работа должна сопровождаться модернизацией наземной инфраструктуры с подведением к аэрохабам авто- и железных дорог. Следует внедрять передовые цифровые технологии по сопровождению грузов и их обработки", - сказал премьер.





По данным Минтранспорта, в Актау запланировано создание полноценного мультимодального хаба, который обеспечит перевозку грузов с использованием авиационного, автомобильного, железнодорожного и морского сообщения. В его структуре будут технический центр для обслуживания и ремонта самолетов, а также учебный центр для подготовки специалистов.