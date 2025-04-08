На водохранилищах в трех регионах Казахстана пик половодья пройден - Минводных ресурсов

Фото: Минводных ресурсов

Рассказать друзьям

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.





По данным ведомства, производится сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.





По состоянию на 7 апреля в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 260 кубометров воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 20 кубометров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 561 кубометр в секунду.





Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.





В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду.





Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 284,2 кубометра воды в секунду.





В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1202,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 781 кубометр воды в секунду.