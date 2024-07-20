На восстановление инфраструктуры после паводков дополнительно выделили 22,7 млрд тенге

Фото: Акорда

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым.





Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.





В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз - Нура, Иргиз - Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.





В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к городу Атбасару, автодороги Атбасар - Сочинское, ремонт автодорог Жалтыр - Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и другим населенным пунктам. Всего 14 направлений.





В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.





В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау - Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.





Напомним, ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков, он поручил ускорить темпы восстановительных работ, мобилизовать людей и технику для оперативного решения задач.