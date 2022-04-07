На заседании оперативного штаба рассмотрели ситуацию с грузами на границе с Китаем

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НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - На очередном заседании оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели ситуацию на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в оба направления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что в настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО "МЦПС "Хоргос".

По данным пресс-службы премьер-министра РК, по автомобильному транспорту за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества транспортных средств на 123% (с 6,3 до 14,0 тысяч ТС).

Кроме того, была отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП вырос в два раза (с 264 до 561 тг/кг).

Что касается приграничного пункта пропуска "Нур жолы" - благодаря АО "KTZ Express", которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 АТС в день. При этом стоимость одной перевозки снижена с $4500 до $2050.

Исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести данные средства из теневого оборота.

Кроме того, запущен пилот по электронной очереди.

В МЦПС "Хоргос" с начала года посредством специального крана осуществлена перевалка 61 ТС. При этом тариф снижен в два раза.

В ходе заседания было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие КГД, ПС КНБ и "КТЖ-Экспресс" на пунктах пропуска.



