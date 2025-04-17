16.04.2025, 11:53 42381
На здравоохранение в 2025 году запланировано 2 трлн тенге
Фото: Пресс-служба правительства
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году на сферу здравоохранения планируют выделить 2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба правительства.
На финансирование отрасли в этом году запланировано 2 трлн тенге, в 2024 году выделялось 2,8 трлн тенге, в 2023 году - 4,467 трлн тенге", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
Также отмечается, что Министерством здравоохранения увеличено количество квот на подготовку профильных (узких) специалистов до 2,5 тысячи мест. Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% - резидентам, магистрантам и докторантам.
С 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%", - сообщили в правительстве.
В настоящее время в сфере здравоохранения Казахстана трудятся более 270 тысяч медицинских работников, включая 81 285 врачей и 190 644 представителя среднего медперсонала.
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16.04.2025, 20:43 13461
Глава государства подписал соглашение с Кипром о передаче осужденных
Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц", сообщает пресс-служба Акорды.
В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.
При этом установлены условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:
- наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
- осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;
- деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.
Отмечается, что в передаче может быть отказано по следующим причинам:
- если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести угрозу ее суверенитету, безопасности или общественному порядку;
- осужденное лицо не возместило ущерб по приговору;
- в стране вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.
16.04.2025, 19:41 16591
Технический каннабис могут разрешить выращивать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе рассмотрели предложение разрешить культивировать технический каннабис в промышленных целях, передает корреспондент агентства.
В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Министерством сельского хозяйства будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса), предположительно, до 0,3%.
16.04.2025, 19:08 18621
Олжас Бектенов обсудил с главой CITIC Construction сотрудничество в сфере развития инфраструктуры
Фото: primeminister.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем. Внимание уделено сотрудничеству в области реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает primeminister.kz.
Обсуждены итоги совместной работы по реконструкции автодорог Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш протяженностью 768 км и 363 км соответственно и модернизации завода по производству дорожного битума Caspi Bitum.
Руководитель правительства отметил необходимость обеспечения высокого качества и сроков строительства, выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь председатель CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в агропромышленном секторе и реализации совместных проектов в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
16.04.2025, 18:11 20046
Госномера для самокатов и велосипедов могут ввести в Казахстане
Фото: depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные номера для самокатов и велосипедов могут ввести в Казахстане, сообщил в ходе брифинга в мажилисе заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
На площадке межведомственной рабочей группы (...) в Министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе есть предложение по внедрению (практики. - Прим. ред), как за рубежом - мы изучали опыт Швейцарии, где не только на самокатах есть госномер, но и даже на велосипедах. Поэтому, действительно, эта норма и предложение очень актуальны и у нас находится на стадии активной работы", - заявил Санжар Адилов.
Напомним, количество ДТП за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тысячи за январь-август 2024 года. Водители мопедов стали виновниками 689 ДТП, водители малых электрических транспортных средств - 91 ДТП, водители электросамокатов - 41 ДТП. Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода, лобовое столкновение и опрокидывание транспортного средства.
16.04.2025, 17:01 24871
Налоговый кодекс и парламентская дипломатия: председатель мажилиса отчитался перед Токаевым
Проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан
Фото: Акорда
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущих итогах деятельности палаты, сообщает Акорда.
В частности, председатель мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.
Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ президента.
Главе государства также представили информацию об осуществлении проектов партии AMANAT - "Қарызсыз қоғам", "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Школа акимов".
Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии. В частности, делегация парламента приняла участие в 150-й Ассамблее межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.
Ранее в ходе встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по налоговой реформе.
16.04.2025, 16:24 26461
Местные полицейские службы расформируют в Казахстане
Фото: polisia.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект законодательных поправок, исключающих понятие "местная полицейская служба", передает корреспондент агентства.
Поправками исключается понятие "местная полицейская служба". Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако служба вместо своих основных функций - обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности, стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и другие", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.
МВД предлагается реорганизовать МПС и управление административной полиции, создав на их базе два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности. Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.
Вместе с тем в рамках законопроекта предусматривается введение ежемесячных выплат вдовам (пожизненно) и детям (до достижения 23-летнего возраста) всех сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В эту категорию внесены члены семей сотрудников, погибших до 31 декабря 2021 года (до введения в действие соответствующего закона от 1 января 2022 года).
16.04.2025, 11:11 43476
Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухнедельные гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в Алматы с 21 апреля, сообщает акимат мегаполиса.
С 21 апреля по 6 мая 2025 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В эти дни ежедневно с 4 до 7 утра, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - заявили в пресс-службе со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подчеркивается, что в рамках проведения работ возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.
График проведения испытаний теплосетей
21 апреля:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина;
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
с 21 апреля по 8 мая:
- Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
21 и 22 апреля:
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана;
22 апреля:
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;
22 и 23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова - Назарбаева -Маметовой - Уалиханова - Айтеке би;
23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская;
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека;
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
с 23 по 25 апреля:
- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская;
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова -Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
24 апреля:
- Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш;
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
- Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова- Басенова;
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД;
24 и 25 апреля:
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева -Ашимова - Ислама Каримова;
25 апреля:
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи;
28 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева;
- Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
с 28 апреля по 6 мая:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай;
29 и 30 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова;
30 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова;
5 мая:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова;
5 и 6 мая:
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", - добавили в пресс-службе.
Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.
16.04.2025, 11:02 37356
Более 350 нарушений ПДД водителями мопедов выявили за 10 дней в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Астаны за 10 дней выявили 356 нарушений правил дорожного движения водителями мопедов, 81 мопед поместили на коммунальную стоянку, сообщает департамент полиции столицы.
В частности, водителя мотоцикла оштрафовали почти на 60 тыс. тенге за переоборудованную выхлопную систему.
В полиции напомнили, что с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. 6 апреля в столице начались профилактические мероприятия.
Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей, напомнили в департаменте.
Рейд по мопедистам также провели в Алматы, где с начала года произошло 197 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате два человека погибли, а еще 203 получили травмы различной степени тяжести.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?