Нацбанк Казахстана представил сайт FinGramota.kz для широкого круга читателей

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана запустил сайт FinGramota.kz, предназначенный для широкого круга читателей, передает Kazakhstan Today.





Мы рады представить вашему вниманию сайт Fingramota.kz (http://www.fingramota.kz/), который будет полезен не только участникам финансового рынка и журналистам, но и широкому кругу читателей, желающих повысить свою финансовую грамотность", - сообщила пресс-служба финрегулятора.





Cайт имеет восемь разделов: "Национальная валюта", "Депозиты", "Кредиты", "Страхование", "Семейный бюджет", "Платежи и переводы", "Нормативно-правовая база", "Пенсионная система". Здесь размещается свежая информация о курсах валют, новости финансов, видеогалерея с выпусками передач по финансовой грамотности и многое другое.





На данном этапе сайт Fingramota.kz находится в процессе разработки и развития, соответственно, еще много интересных и полезных статей, опросов, фото и видеоматериалов будут публиковаться на этом ресурсе", - добавили в Нацбанке.





В пресс-службе отметили, что финансовая грамотность - это знания, позволяющие человеку достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь. Финансово грамотный человек принимает взвешенные и разумные решения в отношении собственных доходов и расходов, ориентируется в мире финансов, осуществляет рациональный выбор финансовых услуг, знает свои права в качестве потребителя финансовых услуг.





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