Начал работу IX Гражданский форум

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева открыла работу IX Гражданского форума, передает Kazakhstan Today.

Министр отметила, что форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами и НПО.

Я не сомневаюсь, что диалог между представителями органов власти, экспертного сообщества, деловых кругов и гражданского общества будет и далее способствовать развитию равноправного сотрудничества и повышению доверия и благополучия. В этом плане поиск совместных решений для преодоления уже существующих и иных вызовов устойчивому социальному развитию в эпоху глобальных изменений является одной из наиболее актуальных задач", - сказала Аида Балаева.

С 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций, сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

С руководителями общественных организаций встретятся министр здравоохранения Алексей Цой, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр юстиции Марат Бекетаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров, первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

По данным организаторов, целью проведения встреч является открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

Проведение встреч с НПО в рамках форума способствует повышению транспарентности деятельности государственных органов и осведомленности общественности о реализуемых государством программах и инициативах. Взаимодействие с НПО дает возможность государственным органам оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения", - сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахметов.

В ходе встреч планируется обсуждение вопросов по взаимодействию государства и гражданского общества в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и находящимся на учете службы пробации, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции, рассмотрения подходов по разработке Кодекса социального обеспечения и другие.

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