29.03.2023, 10:00 17641
Началась первая сессия парламента Казахстана VIII созыва
Фото: parlam.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Началась первая сессия парламента Казахстана VIII созыва с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства открыл совместное заседание парламента, передает корреспондент агентства.
Выступая с этой трибуны с посланием народу Казахстана ровно год назад, в критически важный момент в истории страны, я выдвинул масштабную программу политической модернизации. Прошлогодний референдум убедительно продемонстрировал широкую поддержку населением предложенных инициатив. Поэтому мы со всей решимостью приступили к процессу преобразований. За год была проделана значительная работа", - сказал президент РК.
Он отметил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.
Теперь президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему. Новый формат обрела деятельность по защите прав и свобод человека. Существенно расширились возможности для участия граждан в политической жизни страны", - сообщил Токаев.
Президент отметил, что нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан.
Средства массовой информации широко освещали ход агитации и процесс голосования. По оценкам отечественных и зарубежных наблюдателей, всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ. Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий. В партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей. Таким образом, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий", - сказал Токаев.
В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности. Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий", - сообщил президент.
Он отметил, что отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны.
Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в мажилисе были представлены интересы различных социальных групп. Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий. Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции", - добавил глава государства.
Президент отметил, что наряду с этим были созданы условия для прохождения в мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают и каждый гражданин может быть избран в парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества, сказал он.
В век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим. Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла. Уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательность и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны. Это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти - народ", - подчеркнул Токаев.
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30.03.2023, 17:41 5376
Отпечатки пальцев могут появиться в паспортах казахстанцев
Фото: Pexels.com
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа разработали в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Проект документа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 апреля 2023 года.
По новым правилам документы, удостоверяющие личность, являются собственностью государства и содержат следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность - по желанию владельца;
- гражданство;
- фотографию;
- наименование органа, выдавшего документ;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документов;
- индивидуальный идентификационный номер;
- отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.
Цифровые документы, удостоверяющие личность, равнозначны бумажным.
Получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.
По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.
Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.
Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:
- документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, предоставляют подтверждающие документы);
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- один из следующих документов:
- свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста);
- паспорт гражданина Республики Казахстан (при получении удостоверения личности впервые, утрате удостоверения личности, возвращении на постоянное место жительства в Республику Казахстан);
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (при обмене удостоверения личности);
- паспорт образца 1974 года (бывшего Союза Советских Социалистических Республик) (для получения удостоверения личности впервые при подтверждении гражданства Республики Казахстан);
- удостоверение лица без гражданства (в случае признания гражданства Республики Казахстан);
- справку о приеме в гражданство Республики Казахстан установленной Министерством внутренних дел Республики Казахстан формы (при получении удостоверения личности в связи с принятием в гражданство Республики Казахстан).
Напомним, в январе МВД приостановило обязательную дактилоскопию в Казахстане до 2024 года.
30.03.2023, 16:34 7521
Запрет на рыболовство введен в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства ввело запрет на рыболовство на некоторых водоемах Казахстана.
В частности, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах и в следующие сроки:
- в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - с 15 апреля по 1 июня;
- в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 25 апреля по 10 июня;
- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 15 апреля по 1 июня;
- на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 5 апреля по 20 мая;
- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - с 10 апреля по 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - с 5 апреля по 5 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - с 15 апреля по 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - с 25 марта по 5 июля.
В приказе также установлены места и сроки пользования:
1) с применением непромысловых орудий лова:
- на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбопункта (поселок Арал-Тюбе) - с 6 июня по 4 апреля;
- на дельте реки Иле - с 2 июня по 14 апреля;
- на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР - с 6 июля по 24 марта.
2) с применением непромысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - со 2 июня по 14 апреля;
3) в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - со 2 июня по 14 апреля. В восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 11 июня по 24 апреля;
4) на Капшагайском водохранилище и на всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 21 мая по 4 апреля;
5) на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - со 2 июня по 9 апреля.
Приказ вводится в действие с 9 апреля 2023 года.
Напомним вчера в Атырауской области у браконьеров изъяли более 400 килограммов осетровых. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра.
В этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
30.03.2023, 14:08 12301
В Астане и Алматы избрали председателей маслихатов
Также на сессиях маслихатов были избраны председатели комиссий
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане избраны председатели маслихатов Астаны и Алматы.
Единогласным решением депутатов восьмого созыва Ерлан Каналимов избран председателем маслихата города Астаны", - сообщили в пресс-службе столичного маслихата.
Также на сессии маслихата были избраны председатели четырех постоянных комиссий.
Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин, по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства- Кендебай Адамбеков. Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ - Владислав Сергеев, по вопросам социально- культурного развития Аскар Смагулов. Руководителем фракции партии "AMANAT" единогласно избран Берик Джакенов.
В составе маслихата столицы - 34 депутата, 12 мандатов у партии AMANAT, по одному у партии НПК и казахстанской партии зеленых "Байтақ" и три мандата у партии "Ақ жол". Еще 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам. В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату - 22 года, самому старшему - 63 года. Средний возраст депутатов - 46 лет.
Также депутаты отметили, что одной из важнейших задач маслихата является контроль за эффективным расходованием средств местного бюджета и что население города в большинстве случаев поднимает проблемные вопросы в сфере социального и экономического развития столицы. В связи с этим были избраны председатели постоянных комиссий, работающих на постоянной основе: Адамбеков Кендебая Сарыбаевича председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства; Смагулов Аскар Сайлаубекович председатель комиссии по вопросам социально-культурного развития.
Также председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев, сообщает пресс-служба маслихата мегаполиса.
Кроме того, в результате голосования определились руководители постоянных комиссий:
- комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности, председатель - Набиев Амиржан Амиржанович;
- комиссия по строительству, архитектуре, урбанистике и земельным отношениям, председатель - Шоканов Нурсултан Нурланович;
- комиссия по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности, председатель - Умирбаева Зауреш Абилгожановна;
- комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии, председатель - Идрисов Руслан Рашитович;
- комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи, председатель - Аканова Асия Айкановна;
- комиссия по здравоохранению, образованию и занятости, председатель - Кодасбаев Алмат Турысбекович.
Ранее были представлены итоги выборов в маслихаты Астаны и Алматы.
30.03.2023, 13:11 14351
Токаев поручил принять меры для обеспечения энергетической, водной и транспортной безопасности
При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания мажилиса парламента поручил принять комплексные меры для обеспечения энергетической, водной и транспортной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.
Необходимо развивать инфраструктуру. Должны быть приняты комплексные меры, направленные на обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности. В ближайшее время необходимо привлечь новые инвестиции в модернизацию энергетических активов. Эту работу можно реализовать через программу "обмен тарифа на инвестиции", - сказал Токаев.
Кроме того, он отметил, что сейчас растет дефицит товарного газа. Правительство должно реализовать новые проекты для увеличения газоперерабатывающих мощностей страны. При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду.
Казахстан для устойчивого развития должен стать мировым транспортным хабом, соединяющим Азию и Европу. Очень важно своевременно завершить все проекты по транспорту и логистике, которые были предприняты ранее", - сказал президент РК.
Глава государства отметил, что правительству и парламенту предстоит мобилизовать совместные усилия в целях дальнейшего развития экономики и повышения благосостояния народа.
Глава государства подчеркнул, что накануне на открытии сессии парламента он поставил конкретные цели и обозначил приоритетные направления деятельности правительства. Прежде всего Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить стабильный экономический рост не менее 4 процентов в год.
Нам необходимо кардинально изменить модель экономического развития. Для этого важно системно осуществлять диверсификацию и укреплять рыночные принципы. Наша конечная цель - создание высокотехнологичной, полностью самодостаточной и конкурентоспособной экономики. Следует усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы", - сказал президент.
Глава государства назвал вторым важным вопросом сдерживание инфляции.
Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", - отметил глава государства.
Напомним, сегодня указом президента Алихан Смаилов был назначен на пост премьер-министра.
30.03.2023, 12:35 15861
Премьер-министр рассказал о планах по предстоящей работе правительства Казахстана
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О планах по предстоящей работе правительства на пленарном заседании мажилиса парламента Республики Казахстан рассказал премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба правительства РК.
В первую очередь мы будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии AMANAT. Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан", - заявил премьер-министр.
Он подчеркнул, что доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в 2 раза до конца текущего года являются важнейшими задачами.
По словам премьер-министра, комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов граждан являются одними из основных направлений работы правительства.
Приоритетами в развитии экономики будут ее диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь в обрабатывающую отрасль. Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности", - сообщил премьер-министр.
Также важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры.
Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей. Будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл - Ел бесiгi", - проинформировал Алихан Смаилов.
В сфере логистики, по словам премьер-министра, приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.
В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями нашей работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.
Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач. Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами парламента", - заверил Алихан Смаилов.
Напомним, Смаилов вновь занял пост премьер-министра Казахстана.
30.03.2023, 11:50 20891
Смаилов вновь занял пост премьер-министра Казахстана
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана, передает корреспондент агентства.
Кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьера во время пленарного заседания мажилиса выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев.
В ходе голосования 82 депутата мажилиса отдали свои голоса за предложенную кандидатуру, семеро были против и восемь депутатов воздержались.
Президент подписал указ о переназначении Смаилова премьер-министром РК, информирует Акорда.
Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы. В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.
В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором администрации президента РК.
В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике.
В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро".
В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике.
В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
В 2015-2018 годы - помощник президента РК. С сентября 2018 года по февраль 2019 года - министр финансов.
25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.
11 января 2021 года назначен премьер-министром РК.
30.03.2023, 11:41 22061
Токаев поручил в два раза сократить уровень инфляции в текущем году
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании мажилиса парламента, поручил уже в текущем году в два раза сократить уровень инфляции в стране, передает корреспондент агентства.
Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", - сказал глава государства.
Глава государства также высказался о необходимости выстроить надежную систему социальной защиты граждан, которая должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей.
Лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив. При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех", - убежден Токаев.
Также он подчеркнул важность последовательного и системного повышения качества человеческого капитала.
Следует обеспечить эффективную реализацию проекта "Комфортная школа" и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов. Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования. Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий", - добавил президент.
Напомним, президент поручил увеличить с 1 сентября пособия для лиц с особыми потребностями.
30.03.2023, 10:35 25006
На пост премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Алихана Смаилова Дополнено
Президент обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в мажилисе
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента, председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова, сообщает Акорда.
Президенту от партии AMANAT была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в мажилисе.
Напомним, президент позволил партии, выигравшей на выборах в мажилис, предложить кандидатуру на пост премьер-министра страны.
Дополнено 30.03.2023, 11.45
Выступая на пленарном заседании в мажилисе, Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра.
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