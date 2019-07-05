Началась подача газа в Уйгурский район Алматинской области

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - Природный газ пришел в отдаленный Уйгурский район Алматинской области. Централизованная подача газа по газопроводу в торжественной обстановке состоялась сегодня в селе Чунджа, передает Kazakhstan Today.

С важным событием жителей района поздравил аким области Амандык Баталов, принявший участие в символическом зажжении факела с голубым огнем, сообщили в пресс-службе областного акимата.

"На газификацию средства выделяются из республиканского и местного бюджетаов, благодаря чему газ пришел в Талдыкорган, Капшагай, Текели, Балхашский, Каратальский, Ескельдинский, Коксуский, Кербулакский, Панфиловский, Талгарский, Жамбылский, Карасайский, Енбекшиказахский, Илийский районы. Теперь природный газ и в Уйгурском районе. Теперь мы работаем над тем, чтобы газ пришел в Аксуский, Саркандский и Алакольский районы. Останется провести газ только в Райымбекский и Кегенский районы. Над этим вопросом также работаем, благодаря современным технологиям это будет осуществлено", - сказал А. Баталов.

Кроме того, аким Алматинской области отметил и хороший уровень развития садоводства в районе, а также туристическую отрасль.

Необходимая поддержка по развитию инфраструктуры будет оказана, в том числе и в вопросе подведения инженерных сетей к садоводческим и тепличным хозяйствам. Пришло время заниматься переработкой, производить напитки, джемы, тем более что по соседству имеются такие большие рынки сбыта. У Уйгурского района большой потенциал в сфере туризма, привлекательный для инвесторов. И все это в комплексе уже дает свои положительные результаты", - подытожил аким области.

Как сообщил генеральный директор ТОО "АзияГаз Чунджа" Роман Наханов, газификация села Чунджа Уйгурского района осуществлена за счет собственных средств ТОО. В общей сложности на реализацию проекта ТОО затратило более 6 млрд тенге. В эксплуатацию сдана первая очередь строительства, которая включает в себя строительство АГРС "Шарын", 9,5 километра газопровода высокого давления до села Чунджа, а также 46 километров газораспределительных сетей среднего давления. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по второй очереди внутрипоселковых сетей. Товариществом планируется завершить работы до начала отопительного сезона 2019-2020 годов.

На сегодняшний день газифицировано 42 абонента. На подключение жилых домов к газораспределительным сетям получено более 150 заявок. До конца года компания планирует газифицировать более 200 абонентов. В целом газификация Чунджи позволит обеспечить природным газом более 22 тыс. человек или более 5 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе акима области.

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