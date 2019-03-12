Началась работа по оптимизации в Вооруженных силах РК

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - В Вооруженных силах РК началась работа по оптимизации, передает Kazakhstan Today.





В соответствии с курсом, определенным главой государства, в Казахстане ведется работа по формированию компактного и профессионального госаппарата. Основная задача заключается в обеспечении эффективности управления и стимулирования квалифицированных работников за счет оптимизации структур ведомств и неэффективных затрат. В этих целях произведено перераспределение между ветвями государственной власти, возложена большая ответственность на руководителей центральных государственных органов. В рамках этой работы, в Министерстве обороны впервые проведен комплексный функциональный анализ по оптимизации деятельности Вооруженных сил РК, разделенный на два этапа", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

По данным Минобороны, к настоящему времени завершен первый этап функционального анализа, который показал, что действующая система управления Вооруженными силами имеет большой потенциал для совершенствования.

Так, рассмотрена деятельность Министерства обороны, Генерального штаба и Главных управлений Вооруженных сил РК. Оценена деятельность 50 подразделений и подведомственных учреждений общей численностью порядка 1500 человек. Переработано 1 148 функций структурных подразделений.

"В результате выявлен ряд дублирующих, несвойственных, а также неучтенных, но востребованных функций в структурных подразделениях Министерства обороны. В центральном аппарате МО РК выявлено неравномерное соотношение количества руководителей к исполнителям, и в целях приближения этого соотношения к международным стандартам, которые составляют 1:10, планируется выйти на показатель управляемости 1:7. Это, прежде всего, позволит повысить оперативность принятия решений и их реализации", - отметили в ведомстве.

Для оптимизации функций и повышения эффективности системы в целом планируется сформировать компактную структуру управления министерства. Это даст экономию бюджетных средств в размере около 1 млрд тенге, что позволит стимулировать наиболее эффективных должностных лиц, создать условия для расширения возможностей своей деятельности.

Более того, принимаемые меры придадут гибкость системе управления за счет оперативной корректировки организационно-штатной структуры и создания необходимых подразделений министерства и Генерального штаба, с учетом возникающих рисков, угроз и потребностей.

Например, это позволит без бюрократической волокиты создать новые подразделения, призванные целенаправленно заниматься такими вопросами, как кибербезопасность, современное геоинформационное обеспечение, развитие сил специальных операций, системы связи нового поколения, робототехники, применение беспилотных летательных аппаратов и противодействие им.

Все эти меры вкупе с современными трендами позволят актуализировать и вывести на новый качественный уровень функционирования таких направлений, как цифровизация, обеспечение безопасности полетов всей государственной авиации, радиоэлектронная борьба, инженерное обеспечение, военно-патриотическое воспитание и др.", - подчеркнули в Минобороны.

Второй этап функционального анализа в этом году будет охватывать деятельность Вооруженных сил в целом. Это позволит определить подходы к повышению боевых возможностей при наименьших затратах, в том числе за счет эффективности использования инфраструктуры, материальных, финансовых и человеческих ресурсов, а также выстраиванию оптимальной организационно-штатной структуры и схемы дислокации военных объектов.

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