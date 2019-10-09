Начальник департамента полиции Акмолинской области отстранен от исполнения служебных обязанностей

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отстранил начальника департамента полиции Акмолинской области от исполнения служебных обязанностей, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением досудебного расследования в отношении заместителя начальника А. Садуова и начальника управления финансового обеспечения С. Жумалиной по подозрению в совершении коррупционного преступления начальником департамента полиции генерал-майором Б. Биляловым подан рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева исполняющим обязанности начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, возглавляющий департамент криминальной полиции МВД РК.





Как сообщалось ранее, сотрудниками ДКНБ в Акмолинской области задержаны замначальника департамента полиции и начальник управления финансового обеспечения департамента . В отношении полковников Асана Садуова и Сауле Жумалиной возбуждено досудебное расследование. Управлением собственной безопасности и межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного имущества) возбуждено досудебное производство.





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