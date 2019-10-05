В Акмолинской области задержан замначальника департамента полиции

Кокшетау. 4 октября. Kazakhstan Today - Сотрудникам ДКНБ в Акмолинской области задержаны замначальника департамента полиции и начальник управления финансового обеспечения департамента, передает Kazakhstan Today.





"По подозрению в коррупционных преступлениях задержаны заместитель начальника департамента полиции полковник Асан Садуов и начальник управления финансового обеспечения полковник Сауле Жумалина", - пишет "Кокшетау Азия" .

По информации департамента полиции региона, в отношении полковников Асана Садуова и Сауле Жумалиной возбуждено досудебное расследование. Управлением собственной безопасности и межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного имущества) возбуждено досудебное производство.





Сообщается, что правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Полковник Садуов уволен из органов внутренних дел. В настоящее время ведётся следствие.





По данным "Кокшетау Азия", Сауле Какимовна работает в сфере правоохранительных органов 20 лет. Начинала службу в 1999 году в должности заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. Заместитель начальника ДП Асан Ельдерханович окончил Костанайскую высшую школу МВД РК. Начал службу в ОВД в 2000 году с должности участкового инспектора.

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