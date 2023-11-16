15.11.2023, 20:07 44886
Начальник ДП Жетысуской области освобожден от должности
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба МВД РК.
Его первый заместитель Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.
Заместитель начальника областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также освобождены от занимаемых должностей.
Обязанности начальника ДП региона будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.
Ранее начальник управления полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра.
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16.11.2023, 14:11 4301
Требования к школьным санузлам утверждены в Казахстане
Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли Казахстана от 14 ноября 2023 года утвержден национальный стандарт СТ РК "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности", сообщили в "Казстандарте".
По информации ведомства, стандарт разработан по запросу Министерства просвещения, он впервые утвержден и включает в себя передовые современные требования.
Важными элементами стандарта являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.
Дополнительно стандарт внедряет новые меры для снижения риска инфекционных заболеваний, включая бесконтактные урны для мусора с использованием ножной педали или сенсорного датчика открытия.
Это и площадь, и нормативы санитарных узлов в зависимости от количества учащихся, и требования к кабинкам, дозаторам мыла, урнам, электросушилкам, освещению, полам, стенам, дверям, водоснабжению, вентиляции, а также специальные инклюзивные требования для учащихся с особыми потребностями", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения. Для установления обязательности планируется установление на него ссылки в нормативных правовых актах.
Напомним, в ряде регионов до сих пор стоит вопрос отсутствия теплых туалетов.
16.11.2023, 12:34 8231
Государственный центр информационной безопасности планируют создать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената рассмотрели и одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов".
Как сообщила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева, предлагается создание государственного центра информационной безопасности.
Этот центр информационной безопасности будет обслуживать исключительно 350 объектов государственных информсистем, только государственных. Квазигосударственных, которых больше 30 тысяч, и весь рынок продолжат обслуживать частные центры", - сообщила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.
Центр предполагает защиту от кибератак, защиту информации от иных видов воздействия, то есть технологическую защиту, поиск различных уязвимостей. Будет создана платформа BugBounty, платформа белых хакеров или исследователей информационных систем. Она будет привлекать специалистов со всего мира для поисков ошибок.
Инциденты, связанные с угрозами информационной безопасности (причем из числа тех, которые стали достоянием широкой общественности), в последние годы фигурируют в стране все чаще и во все более изощренно угрожающем виде", - заметил в своем выступлении депутат сената Андрей Лукин.
По некоторым данным, приведенным депутатом, в прошлом году было пресечено более 163 млн кибератак на ресурсы государственных органов и объектов критической инфраструктуры. При этом лишь за один месяц было отражено 20 млн кибератак.
В сентябре этого года стало известно о наличии сразу нескольких Telegram-ботов, предоставляющих персональную информацию о гражданах Казахстана, в том числе адреса проживания, контактные телефоны и сведения о трудоустройстве.
Мы будем уточнять определение персональных данных, от этого будет зависеть вся система и весь контроль. Я думаю, что в законе о данных мы завершим работу по пересмотру этого понятия и разделим ту информацию, которая является истинно персональной, и ту, которая просто рассказывает о человеке. Тогда контроль будет более эффективный", - отметила Смышляева на брифинге.
Штрафы за нарушение обеспечения информационной безопасности для субъектов рынка увеличатся втрое, до 500 МРП. По словам депутата, только при внушительной разнице штрафа и затрат на обеспечение безопасности будет исключена система нарушений и коррупция.
Сегодня мы начали изменять порядок излишнего истребования, в том числе на уровне закона. Субъектов операторов нужно сокращать, персональные данные нужно собирать в меньших объемах", - добавила Смышляева.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных. В конце сентября мажилисмены в первом чтении одобрили законопроект.
16.11.2023, 10:16 14961
Токаев подписал закон по вопросам начисления детям средств из Нацфонда
Фото: Акорда
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, закон предусматривает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия на территории Казахстана или получить образование, в том числе в зарубежном учебном заведении.
До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжат инвестироваться Национальным банком РК в финансовые инструменты. Ко всем детям будет обеспечен равный подход. То есть на счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет", - пояснил член Комитета по финансам и бюджету Берик Бейсенгалиев.
Он отметил, что механизм накоплений и выплат запускается с 1 января 2024 года. Воспользоваться ими можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети теряют такое право.
Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.
Помимо прочего, закон уточняет меры по ограничению возможности приостановления, ареста, конфискации целевых накоплений и их выплат, права наследников на их получение в случае смерти или признания умершим получателя, а также компетенции ответственных госорганов.
16.11.2023, 10:03 16371
Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X (ранее Twitter).
Как сообщалось ранее, численность населения Казахстана на 1 сентября этого года составляла 19 666,8 тысячи человек, в том числе городского - 12 131,1 тысячи (61,7%), сельского - 7 535,7 тысячи (38,3%) человек.
16.11.2023, 08:29 19351
Казахстан и Кыргызстан обсудили строительство обводного Чуйского канала - 2
Фото: gov.kz
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Бишкек. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Кыргызстан, где встретился с министром сельского хозяйства КР Аскарбеком Джаныбековым. Стороны обсудили вопрос строительства Обводного Чуйского канала - 2 (ОЧК-2). Во встрече также приняли участие эксперты из научных организаций обеих стран, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам встречи была достигнута договоренность обеспечить экспертов всеми необходимыми материалами и создать условия для проведения гидрологических и гидрогеологических наблюдений. Казахстанским ученым был предоставлен доступ к фондовым гидрогеологическим материалам бассейна реки Шу.
Также руководителями рабочих групп было подписано совместное письмо-обращение в Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) для оказания поддержки и предоставления экспертов в целях изучения возможного эффекта от строительства ОЧК-2 на экосистему.
Мы осмотрели предполагаемое место строительства обводного канала. Поэтому крайне важно всесторонне оценить все возможные эффекты. Ожидается привлечение международных экспертов", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Как сообщалось ранее, на юге Казахстана наблюдался дефицит поливной воды.
15.11.2023, 19:24 46861
В МЦРИАП рассказали, изменится ли телефонный код Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что Казахстан отказывается от планов изменить телефонный код республики.
На сегодня Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран.
В пресс-службе МЦРИАП РК отметили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
Как подчеркнули в ведомстве, всем абонентам казахстанских операторов связи пришлось бы обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях.
Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. Также министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7", - сообщили в МЦРИАП РК.
Министерство проработало вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о заключении нового соглашения между правительствами России и Казахстана об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.
15.11.2023, 18:50 48401
В Алматинской области появится новый город
Село Жетыген станет городом и получит новое название
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Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" появился проект указа президента РК "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области". Проект указа доступен для публичного обсуждения до 29 ноября.
В соответствии с документом предлагается отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и присвоить наименование "Алатау".
15.11.2023, 16:00 51521
Токаев поручил министру энергетики держать на особом контроле прохождение отопительного сезона
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву по поводу отопительного сезона и модернизации энергообъектов.
Президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок", - сообщили в Акорде.
В свою очередь Саткалиев проинформировал президента об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.
Он сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов - 11,2 млн тонн, добыча газа - 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии - 93,5 млрд кВт*ч, добыча урана - 15,35 тысячи тонн.
Вместе с тем глава Минэнерго рассказал о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.
Он также предоставил информацию о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тысяч тонн мазута.
В заключение министр проинформировал президента о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают штрафовать владельцев ТЭЦ за нарушение сроков модернизации.
Напомним, прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?