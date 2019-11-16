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Начальником ДЧС Нур-Султана назначен Бауыржан Сыздыков

15.11.2019, 14:18 14014
Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана назначен полковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы ДЧС, сегодня заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин представил личному составу нового начальника столичного ДЧС. 
 
Сыздыков родился в 1973 году. В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет, врач-гигиенист-эпидемиолог. В 2010 году окончил Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации, специалист в области управления по специальности "командно-штабная оперативно-тактическая гражданской защиты". В 2019 году окончил Московский финансово-промышленный университет "Синергия", магистр юриспруденции.
 
В органах гражданской защиты Сыздыков работает с 2001 года. Свою трудовую деятельность начинал со старшего офицера областного управления по ЧС Южно-Казахстанской области. В 2010-2012 годы работал начальником управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС РК.
 
В 2012-2014 годах работал заместителем начальника ДЧС Актюбинской области МЧС РК. В 2014-2015 годы - заместитель начальника ДЧС Актюбинской области КЧС МВД РК. 
 
С февраля 2015 года являлся начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. 
 

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