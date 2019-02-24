Надписи на тенге будут только на государственном языке

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге". Текст документа опубликован в Информационно-правовой системе "Адилет", передает Kazakhstan Today.

Документом утверждена Концепция дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге в новой редакции. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Вместе с тем в Концепции дизайна банкнот и монет говорится, что "текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках".

Также установлено, что обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются: цифровое и (или) буквенное обозначение номинала; элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты; официальное наименование страны эмитента и (или) эмитента; изображение Государственного герба Республики Казахстан.

Также в дизайне банкнот и монет используется одно и (или) несколько изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана и (или) их фрагменты. Также используются изображения: посвященные государственным и международным событиям; представителей флоры и фауны Казахстана; связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана; связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой.

Дизайн банкнот и циркуляционных монет разрабатывается на основе единого дизайнерского оформления, говорится в документе.

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