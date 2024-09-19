Награждать казахстанцев за снятые на видео правонарушения предлагают в МВД

МВД предлагает выплачивать казахстанцам денежное вознаграждение из взысканного с нарушителя штрафа либо предоставлять им определенные льготы

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел в новом - Министерство внутренних дел в новом законопроекте "О профилактике правонарушений" предлагает поощрять граждан за снятые на видео правонарушения.





Граждане, направившие видеозапись факта административного правонарушения в уполномоченные органы, поощряются денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа или получают льготы по решениям местных исполнительных органов (бесплатный проезд на общественном транспорте, право на бесплатную парковку или другие льготы), в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в документе.





Гражданин также вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.





Граждан, не зарегистрированных в местных исполнительных органах, также будут поощрять, если они способствовали предупреждению, пресечению или раскрытию правонарушений.





Местные органы в качестве вознаграждения могут предоставить гражданам льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте или бесплатную парковку.





Студентам, участвующим в профилактике правонарушений или обеспечении общественного порядка, могут оказать содействие в трудоустройстве в ряды ОВД либо возместить расходы в форме государственных или частных грантов.





В числе других мер поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений:





объявление благодарности;

награждение грамотой;

выплата денежных премий;

программы лояльности или бонусной системы от субъектов предпринимательства для общественных помощников и волонтеров;

образовательные и повышающие квалификацию программы;

направление представлений о поощрении в организации, предприятия;

выплаты компенсации за обучение;

внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц и организаций, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.





Документ находится на публичном обсуждении до 8 октября.