Налоговая амнистия для физлиц завершится до конца 2019 года

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Налоговая амнистия для физических лиц, проводимая по поручению президента РК, завершится до конца 2019 года, сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, Минфин разработал Дорожную карту по проведению налоговой амнистии для физических лиц.

Дорожная карта предусматривает ряд мероприятий, направленных на выработку критериев физических лиц и сумм задолженности, по которым будет проведена налоговая амнистия, разработку поправок в законодательство, а также мероприятия по проведению самой налоговой амнистии. Планируемый срок внесения поправок в парламент - март 2019 года, принятие закона в июне, и до конца года завершение амнистии", - сказал Смаилов во время выступления на заседании правительства. Текст доклада распространила пресс-служба Минфина.

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